Жителей Энергодара предупредили о минах-ловушках в виде "фонариков"

В администрации призвали не поднимать неизвестные предметы

МЕЛИТОПОЛЬ, 3 марта. /ТАСС/. Неизвестные разбрасывают по городу Энергодару Запорожской области взрывоопасные предметы, внешне напоминающие фонарики. Об этом в Telegram-канале сообщает администрация города.

"По городу разбрасываются фонарики и подобные им предметы. При нажатии на такой "фонарик" срабатывает детонатор, и он взрывается. Может очень сильно покалечить взрослого, для детей последствия могут быть еще опаснее", - говорится в сообщении.

В администрации призвали не поднимать неизвестные предметы и провести беседы с детьми, предупредив их об опасности.