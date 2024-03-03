Чувашия и Абхазия договорились о студенческих обменах среди культурных вузов

В планах также организовать обменные гастроли действующих коллективов российского региона и Абхазии

СИРИУС /Федеральная территория/, 3 марта. /ТАСС/. Республика Чувашия планирует провести совместные обмены среди студентов вузов в сфере искусства и культуры с Абхазией. Соответствующие договоренности были достигнуты на площадке Всемирного фестиваля молодежи, сообщил журналистам глава республики Олег Николаев.

"Сегодня договорились с ними более концентрированно развивать наши взаимоотношения. Это было пожеланием студентов Чувашского института культуры и искусства, они общались со своими коллегами и высказали свои пожелания, чтобы на этом направлении мы сконцентрировались. Очевидно, это будет один из планов нашего взаимодействия", - сказал он.

Николаев уточнил, что обмены планируется организовывать на уровне профильных вузов и колледжей российского региона и Абхазии. Впоследствии планируется организовать также обменные гастроли действующих коллективов. Глава Чувашии добавил, что на фестивале республика взяла шефство над делегацией из Абхазии. Всего на фестиваль приехали 90 участников из региона.

Всемирный фестиваль молодежи проходит на федеральной территории Сириус с 1 по 7 марта 2024 года. Заявки на участие в нем подали более 300 тыс. человек из 190 стран. Региональная программа фестиваля состоится с 10 по 17 марта, ее участники посетят 30 городов России.

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