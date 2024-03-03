Воздух в Петербурге прогрелся 3 марта до рекордного с 1957 года значения

Показатель составил +6,8 градуса

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 марта. /ТАСС/. Температура воздуха в Санкт-Петербурге 3 марта стала рекордно высокой с 1957 года: максимальное значение составило +6,8 градуса. Об этом сообщил главный синоптик города Александр Колесов.

"Рекорд температуры воздуха для 3 марта сегодня в Санкт-Петербурге перекрыт. Максимальная температура воздуха в городе в этот солнечный день повысилась сразу до +6,8 градуса. Предыдущий рекорд +6,7 градуса был в далеком 1957 году", - написал Колесов.

Синоптик уточнил, что в последние десятилетия теплее, чем +5,8 градуса в 1997 году, в этот день не было.