Опрошенные россияне считают профессию инженера самой привлекательной в промышленности

На втором месте - работа операторов линий производства, оборудования и станков, свидетельствуют результаты исследования платформы "Авито работа"

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Самой привлекательной специальностью для россиян в промышленной сфере стала профессия инженера (32%), на втором месте - работа операторов линий производства, оборудования и станков (27%). Об этом свидетельствуют результаты исследования платформы "Авито работа", которые имеются в распоряжении ТАСС.

"Самыми привлекательными специальностями на производстве для респондентов стали инженеры (32%) и операторы линий производства, оборудования, станков (27%)", - говорится в результатах исследования.

В топ-5 наиболее привлекательных производственных специальностей также вошли логист (18%), сварщик (17%) и механик (15%).

По данным аналитиков, самыми высокооплачиваемыми рабочими специальностями по итогам января 2024 года стали автомеханики (средняя предлагаемая зарплата - 125 756 рублей), агрономы (102 643 рублей), и сварщики (84 684 рублей). Зарплаты специалистов на производстве могут достигать и больших значений. Так, опытный оператор станков ЧПУ может получать от 194 тыс. рублей в месяц, а механикам предлагают от 150 тыс. до 350 тыс. рублей в месяц, отмечается в исследовании.

При этом за год сильнее всего спрос у работодателей вырос на автомехаников (на 97% по сравнению с январем 2023 года), водителей (на 70%) и операторов линий производства (на 59%).