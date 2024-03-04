В Хабаровском крае охват населения оповещением о ЧС вырастет до 92%

На строительство дополнительных устройств запланировали 11 млн рублей

ХАБАРОВСК, 4 марта. /ТАСС/. Дополнительные устройства для оповещения населения о чрезвычайных ситуациях появятся в трех районах Хабаровского края, что увеличит охват населения централизованным оповещением до 92%. Об этом ТАСС сообщил начальник отдела гражданской обороны комитета правительства региона по гражданской защите Юрий Бутько.

"На 2024 год правительством края запланировано 11 млн рублей на строительство в трех муниципальных районах шести оконечных устройств, что позволит довести охват населения края централизованным оповещением до 92%", - сказал он.

Система предназначена в первую очередь для оповещения о природных и техногенных катастрофах, военных конфликтах и других событиях, представляющих опасность для населения. Ее модернизируют для повышения национальной безопасности, пояснил начальник отдела гражданской обороны правительства. Такая задача была поставлена губернатором Хабаровского края Михаилом Дегтяревым.

В 2023 году в Хабаровском районе установили управляющий компьютер сегмента системы, два оконечных устройства, а также закупили оборудование для организации перехвата первого мультиплекса цифрового эфирного вещания. Оконечные устройства будут устанавливать до 2026 года, в частности, в населенных пунктах, которые подвержены лесным пожарам.

Модернизация системы оповещения

По словам Бутько, ранее в регионе проводилась модернизация системы оповещения, она выполнена в полном объеме. "Заменили выслужившее сроки эксплуатации аналоговое оборудование, перешли на современные цифровые технологии. Охват увеличился с 38% до 91%", - сказал собеседник агентства и добавил, что такой показатель достигается за счет комплексного задействования всех систем оповещения: регионального, муниципального и локального уровней.

На все работы было направлено 241,7 млн рублей из краевого бюджета. Это позволило смонтировать 535 оконечных устройств в 89 населенных пунктах всех 19 городских округов и муниципальных районов края. 274 из них установлены в Хабаровске.

Как пояснил Бутько, комплексная проверка готовности системы проводится дважды в год, ее цель - отследить работоспособность устройств, выявить проблемные участки, посмотреть, как функционируют каналы связи. Очередная проверка запланирована на 6 марта. Сирены и выносные акустические устройства сработают в 10:40 (03:40 мск) по всему краю. При звуке сирен каждый житель будет должен включить телевизор или радиоприемник и прослушать сообщение диктора. В течение минуты по всем каналам, входящим в первый мультиплекс, будет передаваться предупредительное сообщение о проверке, а в случае реальной угрозы - пошаговая инструкция. После дикторы теле- и радиокомпаний сообщат, что плановая комплексная проверка системы оповещения населения Хабаровского края завершена.

Следующая аналогичная проверка пройдет 3 октября.