Аэропорт Алма-Аты после землетрясения работает в штатном режиме

В связи с землетрясением начальник департамента по ЧС города Нурлан Атыгаев обратился к населению с просьбой не поддаваться панике

АСТАНА, 4 марта. /ТАСС/. Международный аэропорт города Алма-Аты после землетрясения работает в обычном режиме. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

"Международный аэропорт Алматы сообщает, что после землетрясения все службы аэропорта работают в штатном режиме. Взлетно-посадочная полоса и перрон были осмотрены, никаких повреждений не обнаружено", - говорится в сообщении.

В связи с землетрясением начальник департамента по ЧС города Алма-Аты Нурлан Атыгаев обратился к населению с просьбой не поддаваться панике. "После окончания колебаний покиньте помещение, пройдите к ближайшим пунктам приема населения. Доверяйте информации только из официальных источников. Услышав сигнал сирены "Внимание всем", включите доступные средства оповещения", - говорится в видеообращении Атыгаева.

В департаментах по ЧС Алма-Аты, Алма-Атинской и Жетысуской областей начали работу горячие телефонные линии, по которым можно узнать информацию о землетрясении.

Ранее пресс-служба МЧС Казахстана сообщила, что 4 марта сетью сейсмических станций зарегистрировано землетрясение, эпицентр которого расположен в 31 км на юг от Алма-Аты на территории республики. Энергетический класс землетрясения 13.2. Магнитуда MPV 6.1. В Алма-Ате и Алматинской области толчки ощущались силой 5 баллов, в Жетысуской области - 2 балла. Информации о пострадавших не поступало.