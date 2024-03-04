В феврале изменили 20 маршрутов московского транспорта

Появился новый маршрут 604, курсирующий от Ярославского района до Соколиной Горы

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. 20 маршрутов наземного транспорта, курсирующих почти в 50 районах столицы, и изменили в прошлом месяце. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП "Мосгортранс".

"[Заммэра столицы] Максим Ликсутов сообщил, что за прошлый месяц изменили 20 маршрутов: поменяли трассы, добавили новые остановки, на 2 маршрута вышли экологичные электробусы вместо автобусов. Кроме того, появился новый маршрут 604, курсирующий от Ярославского района до Соколиной Горы, и дополнительные рейсы 523к, которые связали станции метро и МЦД в Северном и Южном Бутове", - говорится в сообщении.

Отмечается, что маршрут 447 продлили до Базовской улицы, его пассажиры могут добраться до 18 станций метро, МЦД, МЦК и в центр города. Маршрут 485 теперь идет до Мосрентгена, автобусы стали ходить чаще, улучшился доступ к станциям Сокольнической линии метро. В СВАО и ВАО ввели новый маршрут 604 "МЦК Ростокино - метро "Семеновская". Также электробусы отечественного производства полностью заменили автобусы на маршрутах 104 и 736 в ЗАО и ЮВАО.

"Интервалы движения электробусов сократились, они соединяют северо-восток и восток Москвы. На каких маршрутах произошли улучшения, показываем в карточке", - добавили в пресс-службе.