Наземный персонал Lufthansa проведет 7 и 8 марта забастовки

За два дня будут нарушены планы десятков тысяч пассажиров

БЕРЛИН, 4 марта. /ТАСС/. Наземный персонал авиакомпании Lufthansa 7 и 8 марта проведет забастовки в германских аэропортах по призыву профсоюза работников сферы услуг Verdi. Об этом сообщило это объединение.

Ожидается, что стачка завершится утром в субботу. За два дня будут нарушены планы десятков тысяч пассажиров. Это уже третья волна забастовок наземного персонала авиакомпании.

Поводом для призыва к забастовке стали продолжающиеся коллективные переговоры в отношении примерно 25 тыс. наземных сотрудников Lufthansa, Lufthansa Technik и Lufthansa Cargo. По данным профсоюза, на предыдущих переговорах было выдвинуто неадекватное предложение. Verdi требует повышения зарплаты наземному персоналу Lufthansa на 12,5%, что соответствует как минимум €500 в месяц в течение 12 месяцев. Следующий раунд переговоров состоится 13 и 14 марта.