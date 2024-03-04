Приемные семьи Подмосковья получили увеличенную ежегодную выплату на детей

Размер выплаты составляет 44 806 рублей

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Власти Подмосковья выплатили приемным семьям увеличенную ежегодную выплату на детей в размере около 45 тыс. рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства социального развития Московской области.

"Приемные родители и опекуны Подмосковья получили ежегодное пособие на детей в увеличенном размере. В регионе в приемных семьях воспитывается 15 тыс. детей и на каждого ребенка родитель получил выплату порядка 45 тыс. рублей", - сказала министр социального развития Московской области Людмила Болатаева.

В пресс-службе добавили, что размер выплаты увеличен на 2,8 тыс. рублей и составляет 44 806 рублей. Деньги на счет опекуна приходят автоматически, о чем родители получают СМС. Эта мера поддержки предоставляется ежегодно.