Более 2 тыс. обращений поступило на Московскую цифровую киноплатформу с момента запуска

Свыше половины заявок связано с бронированием локаций для съемок в городе

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Московская цифровая киноплатформа, на которой можно забронировать локацию для съемок, подобрать оборудование и реквизит, приняла более 2 тыс. обращений с момента своего запуска в сентябре 2023 года. Об этом сообщается в материалах пресс-службы мэра и правительства столицы.

"В пилотном режиме цифровая киноплатформа начала работать в сентябре 2023 г. и за это время приняла свыше 2 тыс. обращений. Более половины заявок связано с бронированием локаций для съемок в городе. Исторические и современные улицы, усадьбы, особняки, парки, музеи, библиотеки, вузы - на платформе сегодня можно выбрать 383 локации, и их перечень постоянно пополняется", - говорится в материалах.

Отмечается, что за первые месяцы работы киноплатформы число заявок на съемки в Москве увеличилось на 53% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

С помощью киноплатформы представители индустрии могут решить основные вопросы по организации съемок, например, арендовать костюмы или забронировать подходящую площадку. Раньше услуги Московской кинокомиссии предоставлялись на отдельном сайте, теперь подготовить все необходимое для производства фильма можно в режиме одного окна.