В Северной Осетии четверым лучшим работникам культуры выделили 206 тыс. рублей

Премии выделили в рамках нацпроекта "Культура"

ВЛАДИКАВКАЗ, 24 июля. /ТАСС/. Четыре лучших работника муниципальных учреждений культуры в Северной Осетии получили по 51 тыс. 505 рублей в качестве премий, сообщил министр культуры республики Сослан Фидаров в Telegram-канале.

"В рамках нацпроекта "Культура" федерального проекта "Создание условий для реализации творческого потенциала нации (Творческие люди)" выделено 206 тысяч рублей на поддержку лучших работников муниципальных учреждений культуры", - написал он.

Средства направлены на поощрение и поддержку работников культуры, которые вносят значимый вклад в развитие культурной сферы региона. В 2024 году это Альбина Гурциева, Альберт Хосроев, Фиолета Гависова и Марина Вьючная.

Премии уже переданы работникам четырех домов культуры Кировского, Пригородного, Ирафского и Ардонского районов.

"Значимый вклад вносят работники муниципальных учреждений культуры в развитие и популяризацию культурного наследия нашего региона. Именно благодаря подобным конкурсам они получают дополнительный стимул, продолжая свою плодотворную деятельность и внося весомый вклад в формирование культурного пространства нашей прекрасной республики", - отметил министр.