Посольство РФ находится в контакте с МИД Аргентины по поводу крушения судна Argos Georgia

Российские граждане, находившиеся на борту корабля, и их родственники в посольство не обращались

БУЭНОС-АЙРЕС, 24 июля. /ТАСС/. Посольство России в Аргентине сообщило, что находится в контакте с министерством иностранных дел этой страны по поводу поисково-спасательной операция в Южной Атлантике, где потерпело крушение рыболовецкое судно Argos Georgia, в экипаже которого были россияне.

"Со своей стороны в целях уточнения информации о произошедшем и оказания возможной помощи пострадавшим из числа россиян мы находимся на связи с представителями внешнеполитического ведомства Аргентины, службы береговой охраны Фолклендских островов и компании-судовладельца", - говорится в заявлении дипмиссии.

"Официальных уведомлений о происшествии от властей страны пребывания в наш адрес не поступало. Российские граждане, находившиеся на борту корабля, и их родственники в посольство не обращались", - добавили в посольстве.

Ранее власти Аргентины сообщили, что ВМС страны принимают участие в поисково-спасательной операции.

Судно Argos Georgia, которое ходило под флагом Островов Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья, 22 июля подало сигнал бедствия в связи с набором воды. На тот момент оно находилось в 200 морских милях к востоку от Фолклендских островов. Впоследствии экипаж в полном составе покинул судно, воспользовавшись спасательными плотами.

На данный момент спасены 14 членов экипажа, 9 погибли, 4 числятся пропавшими без вести. Среди погибших трое россиян, еще один гражданин РФ считается пропавшим. В посольстве РФ в Лондоне заявили, что находятся на связи с Управлением морского судоходства Фолклендских островов и судовладельцем.