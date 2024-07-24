Министр ОАЭ считает, что Молодежный саммит БРИКС помогает наладить мосты между странами

Среди тем, которые планируются к обсуждению на саммите, качество жизни молодых людей, отметил Султан Аль-Нейяди

УЛЬЯНОВСК, 24 июля. /ТАСС/. Государственный министр по делам молодежи, глава Федерального управления по делам молодежи Объединенных Арабских Эмиратов Султан Аль-Нейяди считает, что Молодежный саммит БРИКС стал отличной возможностью наладить мосты между странами. Такое мнение он высказал журналистам перед встречей с губернатором Ульяновской области Алексеем Русских.

"Я думаю, что это прекрасная возможность для того, чтобы установить взаимоотношения, наладить мосты между всеми участниками БРИКС", - сказал он.

Министр добавил, что молодежь представляет для стран БРИКС особый интерес. "Одни из тем, которые планируются к обсуждению на саммите, это качество жизни молодежи, возможности для молодежи и в целом планирование политической повестки для будущего молодежи", - уточнил он.

Директор департамента по общественной молодежной политике Национального секретариата по делам молодежи Генерального секретариата президента Бразилии Нильсон Флорентино Джуниор рассказал журналистам, что в Россию приехал уже во второй раз. По его словам, участники саммита укрепляют сотрудничество в сфере молодежной повестки. "В этом заключается основной наш интерес", - подчеркнул он.

X Молодежный саммит БРИКС проходит в Ульяновской области с 22 по 26 июля. Организаторами мероприятия являются Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), Фонд Росконгресс, Проектный офис международного молодежного сотрудничества "Россия - БРИКС", правительство Ульяновской области, региональное министерство молодежного развития.