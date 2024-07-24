На Кубани возобновят работу более 10 нефункционирующих санаториев

Они будут доступны для туристов в ближайшие три года

КРАСНОДАР, 24 июля. /ТАСС/. Более 10 санаториев Краснодарского края, ранее приостановивших работу, вновь будут доступны для туристов после реконструкции в 2026 году. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края.

Более 10 санаторно-курортных организаций активно проводят работы по реконструкции и планируют возобновить деятельность в ближайшие годы (2024-2026)", - говорится в сообщении.

Говоря о возобновлении здравниц, в министерстве отметили, что работа ведется в том числе в рамках инвестиционных проектов. Так, реконструкцию проведут в санаториях "Волна" и "Известия" в Сочи, "Изумрудный" в Горячем Ключе, а также санаторий-профилакторий "Факел" в Геленджике.

Краснодарский край - один из основных туристических регионов России. В общей сложности по итогам 2023 года турпоток в регион достиг рекордной отметки в 18,6 млн отдыхающих.