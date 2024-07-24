В Мордовии готовы обеспечивать районы врачами с помощью вахтового метода

Глава республики Артем Здунов отметил, что также необходимо привлекать ординаторов второго года, врачей-стажеров

ТАСС, 24 июля. Власти Мордовии намерены решать проблему нехватки врачей в районах республики вахтовым методом. Об этом сообщается на сайте правительства Мордовии по итогам участия главы республики Артема Здунова в форуме "Здоровое общество".

"Я считаю, один из выходов - это внутренняя мобильность, - сказал Здунов. - Если врачей не хватает на местах, будем их возить. У нас очень хороший опыт - 50 наших врачей постоянно работают в Херсонской области: ведут диспансерное наблюдение (диспансеризация там составляет 100%), работают педиатры и все ключевые специалисты. То же самое мы можем сделать в районах - реализовать вахтовый метод".

Он также отметил, что необходимо привлекать ординаторов второго года, врачей-стажеров. Также быстро обеспечивать систему здравоохранения необходимыми специалистами помогает переподготовка врачей - программы по отдельным направлениям сокращены с двух лет до восьми месяцев.

Глава Мордовии отметил, что регион полностью поддерживает решение об увеличении контрольных цифр приема на медицинские специальности в вузах и учреждениях среднего профессионального образования. Однако на выпуске теряется до четверти студентов, которые не собираются связывать свою жизнь с государственным здравоохранением. "Таких целевых потерь хотелось бы избежать - в этом может помочь увеличение штрафов для таких выпускников. Артем Здунов подчеркнул: сам механизм должен измениться - пусть конкурс будет не 12, а шесть человек на место, но все они войдут в систему здравоохранения и останутся там реально работать", - говорится в сообщении.