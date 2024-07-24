В Ингушетии пройдет всероссийский молодежный форум добровольцев

Он продлится с 4 по 7 сентября, на базе спортивно-оздоровительного комплекса "Мужичи"

МАГАС, 24 июля. /ТАСС/. Около 200 человек из регионов РФ станут участниками всероссийского форума добровольцев "Поколение 18-35", который состоится в Ингушетии в начале сентября. Об этом в Telegram-канале написал глава региона Махмуд-Али Калиматов.

"С 4 по 7 сентября в Ингушетии пройдет грандиозное событие для активной и неравнодушной молодежи - Всероссийский форум добровольцев "Поколение 18-35". Он пройдет на базе спортивно-оздоровительного комплекса "Мужичи". В нем примут участие более 175 молодых людей со всей России", - написал глава республики.

По его словам, участников ждет насыщенная образовательная программа: мастер-классы по оказанию первой помощи, работе с разными категориями людей, а также тренинги по развитию лидерских качеств, стрессоустойчивости, эффективным коммуникациям.

"В программе - круглые столы с экспертами федерального уровня из "Добро.РФ", Российского союза молодежи, Российских студенческих отрядов. Важной частью станет возможность применить полученные знания на практике. Конечно, форум - это не только учеба, но и общение: участники смогут найти единомышленников, завести новые знакомства и стать частью большой и дружной добровольческой семьи", - добавил Калиматов.

Для волонтеров-участников подготовлена развлекательная программа: интеллектуальные игры от Академии цифрового развития Ингушетии, мероприятия, посвященные здоровому образу жизни, музыкальная программа.