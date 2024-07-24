СК хочет расширить полномочия следователей при аресте имущества коррупционеров

По словам главы ведомства Александра Бастрыкина, прорабатывается и вопрос об аресте имущества, которое обвиняемый в таких преступлениях фиктивно переоформил на третьих лиц

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Следственный комитет России предлагает расширить полномочия следователей при неотложном аресте имущества обвиняемых в коррупционных преступлениях. Об этом сообщил глава ведомства Александр Бастрыкин.

"СК России выступает с предложением о внесении изменений в УК и УПК РФ, направленных на расширение полномочий следователя в области практического применения института неотложного ареста имущества", - сказал он в интервью "Российской газете", отвечая на вопрос о мерах противодействия коррупции.

Бастрыкин добавил, что также прорабатывается вопрос об аресте имущества, которое обвиняемый или подозреваемый в таких преступлениях фиктивно переоформил на третьих лиц. "Всем известны случаи, когда нечистый на руку чиновник в целях сокрытия своего имущества организует сделки по его переоформлению на родственников, аффилированных лиц. Они становятся номинальными владельцами и имущество фактически сохраняется у преступника. Отсутствие нормы, однозначно дозволяющей наложение ареста на активы в случаях их фиктивной передачи третьим лицам для сокрытия от правоохранительных и судебных органов, нам представляется противоречащим назначению уголовного судопроизводства", - пояснил он.