Бастрыкин: более 500 солдат ВСУ привлекли к ответственности за обстрелы Донбасса

По словам председателя СК РФ, на основании материалов уголовных дел осудили более 350 украинских военных

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Более 500 боевиков вооруженных формирований Украины привлечены к уголовной ответственности за преступления против мирного населения в Донбассе. Об этом сообщил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

"За совершение указанных преступлений против мира и безопасности человечества к уголовной ответственности привлекаются 516 лиц, в их числе представители высшего командования Вооруженных сил Украины, а также командиры воинских подразделений, осуществлявших обстрелы мирного населения", - сказал он в интервью "Российской газете".

По словам Бастрыкина, на основании материалов уголовных дел СК уже осуждены более 350 украинских военных, в том числе представители украинского националистического батальона "Азов" (террористическая организация, запрещенная в РФ). Всего с 2014 года возбуждено более 5 тыс. уголовных дел о событиях на Украине в отношении 1 046 лиц, в том числе представителей военного и политического руководства Украины. В рамках общего уголовного дела о применении в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов соединено почти три тысячи уголовных дел. По данному уголовному делу допрошены более 265 тыс. человек, признаны потерпевшими более 132 тыс. человек, в том числе 24 340 детей.