В Магаданской области ввели ограничение движения на участке трассы Герба - Омсукчан

Оно будет действовать до 18:00 (10:00 мск) 25 июля

ТАСС, 25 июля. Ограничение движения транспорта из-за размытия земляного полотна ввели на участке трассы Герба - Омсукчан, которая является частью дороги до Анадыря и связывает Чукотку с другими регионами России. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минтранса.

"На автомобильной дороге общего пользования межмуниципального значения Герба - Омсукчан на 64-69 км в связи с размывом земляного полотна вводится ограничение для легкового транспорта, автомобилей с длинномерными прицепами и бензовозов с 07:00 25 июля 2024 года (23:00 мск 24 июля) до 18:00 (10:00 мск) 25 июля 2024 года", - отметили в ведомстве.

Водителей просят воздержаться от поездки по этому участку дороги, руководствоваться дорожными знаками и соблюдать скоростной режим.