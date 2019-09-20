Два проекта, 66 лет работы, 48 лет величия: факты о первом храме Христа Спасителя

Почти 180 лет назад, 22 сентября 1839 года был заложен храм Христа Спасителя на Волхонке. Изначально храм заложили на Воробьевых горах в пятую годовщину ухода французов из Москвы, но этот проект не был осуществлен. Строительство на Волхонке продолжалось более четырех десятилетий, и примерно столько же храм простоял: с момента его освящения в 1883 году до разрушения в 1931-м прошло 48 лет.

Самые главные и неожиданные факты об истории создания храма Христа Спасителя — в материале ТАСС.

Как связаны храм Христа Спасителя и война 1812 года?