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Спасайтесь правильно. Как вести себя в городе при урагане

Описание
© Валерий Матыцин/ТАСС

4 июля на детской площадке в восточном районе Москвы из-за сильного порыва ветра упало дерево. В результате погиб ребенок. В другом районе столицы, на Кутузовском проспекте, дерево упало на проезжую часть. Информации о пострадавших нет. 

Ранее МЧС сообщило, что в Москве ожидается сильный ветер с порывами до 17 м/с, и многие жители столицы получили соответствующие сообщения. ТАСС рассказывает, как вести себя при сильном ветре и урагане, которые могут причинить вред как здоровью, так и имуществу.   

Что делать, если ураган застал вас дома?

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По возможности не выходите на улицу. Закройте все форточки и окна. И отойдите от них — если окно разобьется во время бури, можно пораниться стеклами.

Старайтесь находиться в глубине помещений, в коридоре. Самые безопасные места в квартире — ванная комната, туалет, кладовые, прочные шкафы.

Отключите электроэнергию, закройте краны на газовых сетях. В темное время суток используйте фонари, лампы, свечи.

А если во время урагана вы оказались на улице?

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Найдите укрытие — станцию метро, подземный переход, прочное здание. Держитесь как можно дальше от легких построек, мостов, эстакад, линий электропередачи, рекламных щитов, деревьев, промышленных объектов. И не заходите в поврежденные здания — они могут обрушиться при сильных порывах ветра.

Наиболее вероятные источники опасности — летящие осколки черепицы, шифера, стекла, различных предметов, сорванных дорожных знаков. Для защиты от легких обломков используйте листы фанеры, картонные и пластмассовые ящики, доски и другие подручные средства, какие удастся найти. 

Что делать, если ураган застал вас на открытой местности?

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Отключите сотовый телефон и другие электронные устройства. 

Не прячьтесь под высокие деревья (особенно одинокие). По статистике, наиболее опасны дуб, тополь, ель, сосна.

Найдите ложбину, овраг или другое естественное углубление и укройтесь в нем.

Во время грозы нельзя купаться в водоемах. Если вы видите приближение грозы — немедленно выйдите из реки или озера и отойдите от берега.

Во время грозы не следует бегать, ездить на велосипеде. Велосипед и мотоцикл, как и другие металлические предметы, — потенциальные цели удара молнии и поэтому опасны. Их следует уложить на землю и отойти на расстояние не менее 30 метров.

Как вести себя после урагана?

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Когда ветер стих, не стоит сразу же выходить на улицу: через несколько минут шквал может повториться. Когда станет ясно, что ураган закончился, выходя из дома, вначале осмотритесь — нет ли нависающих предметов и частей конструкции, оборванных проводов, нет ли запаха газа. Огонь нельзя зажигать до тех пор, пока не будет уверенности, что обошлось без утечек. Также нельзя пользоваться лифтами — если здание будет обесточено, вы окажетесь заперты.

Будьте осторожны и опасайтесь поваленных деревьев, раскачивающихся транспарантов, вывесок, рекламных щитов. 

Обходите оборванные провода линий электропередачи, так как они могут быть под напряжением

Опасайтесь утечек газа в домах, нарушений в электрической сети.

Пользоваться электрическими приборами разрешается лишь после того, как они будут тщательно просушены. 

Что делать водителям?

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Во время шквалистого ветра могут обрываться линии электропередачи, падать деревья и рекламные конструкции, что резко осложняет ситуацию на дорогах. Поэтому, если вы знаете, что приближается шторм, по возможности вообще откажитесь от поездок по городу.

Если же гроза застала вас в дороге, прекратите движение и переждите непогоду на обочине или на автостоянке, подальше от высоких деревьев. Закройте окна, опустите антенну радиоприемника, оставайтесь в машине. 

Если метеослужбы прогнозируют ураган ночью, выбирая место для парковки, также старайтесь не оставлять машину вблизи деревьев и слабо укрепленных конструкций. 

Кто и как может получить компенсацию, если на автомобиль упало дерево?

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Повреждение машины от упавшего дерева может быть страховым случаем только по полису каско, ОСАГО этот риск не покрывает. Все потому, что каско — добровольное страхование автомобиля, а ОСАГО — страхование ответственности водителя. 

На возмещение по полису каско могут рассчитывать автовладельцы, чья машина застрахована от ущерба, а в договор страхования входят такие риски, как опасное природное явление, стихийное бедствие, падение деревьев, подтопление водой и др. Для получения выплаты во Всероссийском союзе страховщиков рекомендуют:

  • сфотографировать поврежденные объекты,
  • получить справку из МВД (справка формы №3, где указывается факт повреждения),
  • справку из Гидрометцентра о том, что было такое стихийное бедствие.

Владельцы ОСАГО могут уповать только на суд, при этом им придется доказать, что упавшее на автомобиль дерево было в плохом состоянии — гнилым или трухлявым, а коммунальные службы не позаботились о том, чтобы его спилить. В качестве ответчика в этом случае может выступать управляющая организация, которая обслуживает дом и прилегающую территорию. Но если выяснится, что автомобиль был припаркован в не предназначенном для этого месте, шансов выиграть тяжбу практически нет. 

Если дерево упало при спокойной погоде, надо связаться с ОВД района, где это произошло, и вызвать наряд. Не ГИБДД, так как это не дорожно-транспортное происшествие. Они должны составить акт — проверьте дату, число, верность обстоятельств произошедшего и номера авто. Лучше все повреждения подробно заснять на телефон, а также сделать крупные планы, чтобы было видно местность, в идеале — с номером дома. И вызовите независимого оценщика. Это может пригодиться для судебного разбирательства, если не получится решить дело с ответственной за территорию компанией в досудебном порядке.

Мария Сметанникова

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