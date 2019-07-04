Спасайтесь правильно. Как вести себя в городе при урагане

4 июля на детской площадке в восточном районе Москвы из-за сильного порыва ветра упало дерево. В результате погиб ребенок. В другом районе столицы, на Кутузовском проспекте, дерево упало на проезжую часть. Информации о пострадавших нет.

Ранее МЧС сообщило, что в Москве ожидается сильный ветер с порывами до 17 м/с, и многие жители столицы получили соответствующие сообщения. ТАСС рассказывает, как вести себя при сильном ветре и урагане, которые могут причинить вред как здоровью, так и имуществу.