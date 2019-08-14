Три Спаса: кремлевские и монастырские рецепты из яблок, меда и орехов

Первый Спас — Медовый — приходится на 14 августа. Согласно народному календарю, с этого дня пасечники приступают к сбору меда. С Медового Спаса начинается Успенский пост. Следующий Спас — Яблочный — отмечается 19 августа и совпадает с праздником Преображения Господня. С этого дня разрешается есть яблоки и другие фрукты, освященные в храме. Третий Спас — Ореховый — празднуют 29 августа. На каждый Спас принято готовить блюда из соответствующих продуктов: меда, яблок или орехов. Корреспонденты ТАСС узнали монастырские рецепты постных блюд, а также выяснили у поваров комбината питания "Кремлевский" Управления делами президента РФ рецепт яблочного мармелада, которым угощают первых лиц страны, высокопоставленных чиновников и парламентариев. Кремлевский рецепт

Ингредиенты: Полкило яблок, 200–300 г сахара, 30 г желатина, щепотка ванилина. Способ приготовления: Яблоки вымойте, разрежьте каждое на две части, удалите сердцевины и запеките в духовке. Аккуратно ложкой снимите мякоть с кожицы. Затем протрите через сито или пропустите через мясорубку. Желатин залейте водой (150 г), дайте набухнуть, затем нагрейте до растворения. В полученное яблочное пюре добавьте сахар, перемешайте, поставьте на средний огонь и, постоянно помешивая, варите 5–10 мин. Снимите с огня, добавьте распущенный желатин, ванилин и залейте в формочки. Поставьте в холодильник для застывания. Готовый мармелад нарежьте на кусочки и посыпьте сахарной пудрой. Рецепт Свято-Николаевского Верхотурского мужского монастыря (г. Верхотурье)

Ингредиенты: На литр воды: мед (по вкусу), три горошины черного перца, 0,5 чайной ложки базилика, кусочек лаврового листа. Способ приготовления: Все вскипятить и добавить половинку лимона. Рецепт Ново-Тихвинского женского монастыря (г. Екатеринбург)

Ингредиенты: 250 г меда, 350 мл подсолнечного масла, 350 мл апельсинового сока, 100 г сахара, 50 мл коньяка, 100 г грецких орехов, 100 г изюма, 400 г муки, одна чайная ложка соды, по одной чайной ложке молотых корицы и гвоздики, тертая цедра одного апельсина. Способ приготовления: В апельсиновом соке растворите мед, влейте масло, всыпьте муку и сахар и вымесите до однородной консистенции. Соду смешайте с коньяком. Добавьте в тесто соду, орехи, изюм, апельсиновую цедру, корицу и гвоздику. Снова хорошо вымесите. Выпекайте в духовке 30–45 минут при температуре 180 °С. Рецепт Ново-Тихвинского женского монастыря (г. Екатеринбург)

Ингредиенты: 1,5 кг яблок сладких сортов, 500 г тыквы, сок одного лимона, 500 г сахарной пудры, 300 г сухих кукурузных сливок, одна чайная ложка молотой корицы, щепотка ванилина. Способ приготовления: Яблоки разрежьте пополам, удалите сердцевину с семенами, выложите половинки срезом кверху на противень, посыпьте сахаром, накройте фольгой и запекайте в духовке 30 минут при температуре 180 °С. Тыкву нарежьте ломтиками толщиной примерно 3 см, выложите на противень, выстеленный фольгой, посыпьте сахаром, накройте фольгой и запекайте 45 минут при температуре 180 °С. Мякоть запеченных яблок и тыквы отделите от кожицы, сложите в глубокую чашку, добавьте лимонный сок, сахарную пудру, кукурузные сливки, корицу и ванилин и взбейте все вместе блендером до однородной пышной массы. Рецепт Ново-Тихвинского женского монастыря (г. Екатеринбург)