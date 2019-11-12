Что нужно знать о пневмонии

Несмотря ни на что, пневмония, или воспаление легких, остается чрезвычайно распространенной болезнью. В 2016 году было зарегистрировано 197 млн случаев по всему миру, и 1,2 млн человек умерло. Особенно опасна пневмония для маленьких детей и пожилых людей. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в 2017 году пневмония стала причиной 15% смертей в возрасте до пяти лет. Большинство детей умерли в бедных развивающихся странах, где им не обеспечили нужный уход и лечение. В России, по данным Росстата, тогда же от пневмонии умерли 526 детей и подростков и более 26 тыс. взрослых. Всего в России в 2017 году воспалением легких переболели более 671 тыс. человек, но в последние годы динамика улучшается.

Главная опасность пневмонии заключается в том, что инфекция обычно распространяется воздушно-капельным путем (почти всегда ее вызывают либо бактерии, либо вирусы, либо грибки), поэтому Роспотребнадзор рекомендует отменять мероприятия и вводить карантин в образовательных учреждениях, чтобы остановить болезнь. Другая опасность заключается в том, что пневмонию легко принять за грипп или обычную простуду.

Источником инфекции является больной человек с признаками заболевания дыхательных путей или с бессимптомным течением заболевания. Поэтому угроза существует повсюду, и спрогнозировать заболевание сложно

Поэтому при этих симптомах важно обратиться к врачу. Правильные диагностика и лечение помогут вылечить пневмонию и избежать серьезных осложнений.

Врачи отмечают, что вероятность заболеть на 70% зависит от образа жизни. "Нормальная иммунная система все контролирует. Как только происходит снижение иммунитета, высока вероятность, что бактерии, которые уже есть в дыхательных путях, ротовой полости, могут стать началом заболевания", — говорит Денис Буханцев.

Профилактика пневмонии совпадает с теми же мерами, которые врачи рекомендуют при эпидемии ОРВИ и гриппа. Специальной вакцины от пневмонии нет. Но можно снизить риски, сделав пневмококковые прививки, профилактические прививки от гриппа. Они не защитят от пневмонии, но помогут перенести заболевание легче.