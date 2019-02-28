Смысл и традиции Масленицы

Масленица является не только ожидаемым и любимым в народе праздником, но и одним из самых долгих. Даты Масленой недели подвижны и зависят от Пасхи: Масленица начинается за 56 дней до христианского праздника. В 2019 году Масленица выпадает на 4 — 10 марта.
История и название праздника
Древний славянский праздник уходит корнями в языческую культуру и связан со сменой времен года и встречей весны. С приходом на Русь христианства языческий праздник осуждался церковью. Однако в XVIII веке церковь сделала Масленицу частью православной культуры. В календаре Русской православной церкви Масленица называется Сырной седмицей, которая предшествует Великому посту. Согласно церковному обычаю, верующие за это время могут подготовиться к 40-дневному посту и примириться с ближними.
Единой версии о происхождении названия праздника нет. Одно из объяснений связано с маслом. Именно весной на Руси начинали телиться коровы, молоко появлялось в каждом доме. Масло, как символ достатка в семье, и круглый горячий блин — олицетворение солнца, были обязательными атрибутами праздника.
В народе Масленицу всегда ждали, ласково и кратко называли "пеpебуха", "объедуха", "касаточка", "сахарные уста", "целовальница", "веселая", "честная масленица", "пеpепелочка", "ясочка".
Масленичная неделя
Неделя делится на два периода. Узкая Масленица — понедельник, вторник и среда, и широкая Масленица — четверг, пятница, суббота и воскресенье. В первые три дня можно было заниматься делами по хозяйству, а с четверга все работы прекращались. Каждый день праздничного цикла имеет свое название и предназначение.
Понедельник — встреча. В этот день заканчивали постройку снежных гор, качелей, балаганов, из подручных материалов сооружалось чучело Зимы, которое насаживали на кол и возили по улицам. По традиции свекор со свекровью отправляли невестку к отцу и матери, а вечером сами приходили к сватам в гости и обсуждали время и место гуляний, определялся состав гостей. В первый день уже начинали печь блины, первый испеченный блин в понедельник отдавался малоимущим и на помин усопших.
Вторник — заигрыши. Многие масленичные обряды связаны со сватовством. Во вторник проводили смотрины. Если все складывалось удачно, то сразу после Пасхи, на Красную горку, игралась свадьба.
Среда — лакомка. Третий день Масленицы отличался богатыми столами с угощением для гостей. По традиции в этот день зять приходил к теще на блины, которые она пекла. У каждой хозяйки на Руси был особенный рецепт приготовления блинов, который передавался из поколения в поколение по женской линии. Блины пекли из пшеничной, гречневой, овсяной, кукурузной муки, добавляя в них пшенную или манную кашу, картофель, тыкву, яблоки, сливки.
Четверг — разгул. В первый день широкой Масленицы хозяйственные работы прекращались, и начиналось празднование: катались на санях и санках, устраивали кулачные бои и битвы за снежные города, пели колядки, жгли ритуальные костры и прыгали через огонь. Главным действием в четверг был штурм и дальнейший захват снежного городка.
Пятница — тещины вечерки. Этот день проводили в кругу семьи и близких. С ответным визитом теща приходила в гости к зятю.
Суббота — золовкины посиделки. Молодые невестки приглашали к себе золовок и других родственников мужа.
Воскресенье — прощеный день. В этот день просят прощения у родных и знакомых за нанесенные за год обиды. Кульминация Масленицы — сжигание на костре соломенного чучела, олицетворяющего уходящую зиму, под веселые возгласы и песни. Вечером поминали усопших и ходили на кладбище.
Традиции
Традиции Масленицы направлены на то, чтобы проводить зиму и встретить весну. Масленицу встречали с величальными песнями на снежных горках.
Прощание с Масленицей завершалось в первый день Великого поста — Чистый понедельник. В этот день обязательно мылись в бане, а женщины мыли посуду и "парили" молочную утварь, очищая ее от жира и остатков скоромного.
Многие масленичные традиции связаны с темами семьи и брака: в эти дни чествовали молодые семейные пары, а юноши и девушки, не вступившие в брак в течение прошедшего года, претерпевали шуточные "наказания" в форме различных обрядов-испытаний.
Масленичный фольклор
С днями Масленицы связано много шуток, песен и пословиц: "Без блина не масляна", "На горах покататься, в блинах поваляться", "Не житье, а масленица", "Масленица объедуха, деньги приберуха", "Хоть с себя все заложить, а Масленицу проводить", "Не все коту масленица, а будет и Великий пост".