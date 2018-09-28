Бешенство: как узнать, что ваш питомец заболел, и не заразиться самому

По данным Всемирной организации здравоохранения, болезнь распространена более чем в 150 странах, каждый год от нее умирают около 60 тыс. человек. В России в медучреждения с укусами животных ежегодно обращаются около 400 тыс. человек, из них порядка 250 тыс. нуждаются в лечении. С 2012 года, по официальным данным, от бешенства умерли 26 человек. ТАСС рассказывает, как обезопасить себя и питомцев.
Что такое бешенство?
Бешенство — это вирусная болезнь, которая поражает центральную нервную систему. Заболевание неизлечимо, и в случае развития симптомов наступает смерть.
Вирус бешенства попадает в организм человека со слюной зараженного животного, причем не только через укус. Инфекция может попасть через слизистую.
Кто переносит вирус?
Основными переносчиками вируса считаются дикие животные (волки, лисы, рыси, летучие мыши, ежи, грызуны). Бешенством могут также заразиться домашние животные и скот.
В последнее время известны случаи передачи вируса от одного биологического вида животного другому. Например, волк укусил лису, а потом она укусила домашнюю корову или собаку.
Как проявляется бешенство?
Если животное теряет страх перед человеком, то это основной признак того, что оно заражено. Например, лиса приходит к людям по причине бешенства, а еж не сворачивается в клубок, когда его берут на руки.
Бешенство опасно тем, что, попадая в организм, проявляется не сразу. Болезнь дает знать о себе в среднем через 10–90 дней, а в некоторых случаях через год или даже два. Чем дальше место укуса от головы, тем больше инкубационный период.
Классические признаки бешенства у собак и кошек характеризуются потерей аппетита, вялостью, слюноотделением и резкой переменой настроения: от агрессии до ласки и наоборот. Собаки при бешенстве часто пытаются съесть несъедобные предметы.
Как предотвратить болезнь?
Чтобы обезопасить себя и домашних животных, питомцам необходимо ежегодно делать прививки от бешенства. В рамках государственной программы вакцинации от этой болезни в любой муниципальной ветлечебнице их делают бесплатно. А вот если вы захотите импортную — придется заплатить.
Старайтесь не разрешать своим домашним животным контактировать с уличными. Никогда не трогайте животных, чье поведение кажется вам странным. Если вы подозреваете заболевание у питомца, то сразу же обратитесь в ветслужбу. В течение 48 часов с момента укуса необходимо провести вакцинацию.
Что делать, если вас покусало животное?
Тщательно промойте рану струей воды с мылом. После этого вызовите скорую помощь или обратитесь в травмпункт, чем раньше вы это сделаете, тем быстрее получите вакцину. Не стоит бояться уколов, 40 раз колоть в живот уже никто не будет, это прошлый век. Вам введут одну вакцину и отпустят домой, и так пять-шесть раз через определенный промежуток времени. Если у пострадавшего плохое самочувствие, то его могут оставить в стационаре.
Опишите врачу напавшее на вас животное. Если вас укусил домашний питомец, отвезите его на обследование к ветеринару.