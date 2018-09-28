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Бешенство: как узнать, что ваш питомец заболел, и не заразиться самому

© Сергей Фадеичев/ТАСС
28 сентября — годовщина смерти Луи Пастера, французского химика и микробиолога, создавшего первую в истории вакцину от бешенства. В этот день во всем мире отмечают День борьбы против этой болезни

По данным Всемирной организации здравоохранения, болезнь распространена более чем в 150 странах, каждый год от нее умирают около 60 тыс. человек. В России в медучреждения с укусами животных ежегодно обращаются около 400 тыс. человек, из них порядка 250 тыс. нуждаются в лечении. С 2012 года, по официальным данным, от бешенства умерли 26 человек. ТАСС рассказывает, как обезопасить себя и питомцев.

Что такое бешенство?

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Бешенство — это вирусная болезнь, которая поражает центральную нервную систему. Заболевание неизлечимо, и в случае развития симптомов наступает смерть. 

Вирус бешенства попадает в организм человека со слюной зараженного животного, причем не только через укус. Инфекция может попасть через слизистую. 

Кто переносит вирус?

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Основными переносчиками вируса считаются дикие животные (волки, лисы, рыси, летучие мыши, ежи, грызуны). Бешенством могут также заразиться домашние животные и скот. 

В последнее время известны случаи передачи вируса от одного биологического вида животного другому. Например, волк укусил лису, а потом она укусила домашнюю корову или собаку. 

Как проявляется бешенство?

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Если животное теряет страх перед человеком, то это основной признак того, что оно заражено. Например, лиса приходит к людям по причине бешенства, а еж не сворачивается в клубок, когда его берут на руки.

Бешенство опасно тем, что, попадая в организм, проявляется не сразу. Болезнь дает знать о себе в среднем через 10–90 дней, а в некоторых случаях через год или даже два. Чем дальше место укуса от головы, тем больше инкубационный период.

Классические признаки бешенства у собак и кошек характеризуются потерей аппетита, вялостью, слюноотделением и резкой переменой настроения: от агрессии до ласки и наоборот. Собаки при бешенстве часто пытаются съесть несъедобные предметы.

Как предотвратить болезнь?

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Чтобы обезопасить себя и домашних животных, питомцам необходимо ежегодно делать прививки от бешенства. В рамках государственной программы вакцинации от этой болезни в любой муниципальной ветлечебнице их делают бесплатно. А вот если вы захотите импортную — придется заплатить. 

Старайтесь не разрешать своим домашним животным контактировать с уличными. Никогда не трогайте животных, чье поведение кажется вам странным. Если вы подозреваете заболевание у питомца, то сразу же обратитесь в ветслужбу. В течение 48 часов с момента укуса необходимо провести вакцинацию.

Что делать, если вас покусало животное?

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Тщательно промойте рану струей воды с мылом. После этого вызовите скорую помощь или обратитесь в травмпункт, чем раньше вы это сделаете, тем быстрее получите вакцину. Не стоит бояться уколов, 40 раз колоть в живот уже никто не будет, это прошлый век. Вам введут одну вакцину и отпустят домой, и так пять-шесть раз через определенный промежуток времени. Если у пострадавшего плохое самочувствие, то его могут оставить в стационаре. 

Опишите врачу напавшее на вас животное. Если вас укусил домашний питомец, отвезите его на обследование к ветеринару. 

 

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