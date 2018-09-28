Бешенство: как узнать, что ваш питомец заболел, и не заразиться самому

Если животное теряет страх перед человеком, то это основной признак того, что оно заражено. Например, лиса приходит к людям по причине бешенства, а еж не сворачивается в клубок, когда его берут на руки.

Бешенство опасно тем, что, попадая в организм, проявляется не сразу. Болезнь дает знать о себе в среднем через 10–90 дней, а в некоторых случаях через год или даже два. Чем дальше место укуса от головы, тем больше инкубационный период.

Классические признаки бешенства у собак и кошек характеризуются потерей аппетита, вялостью, слюноотделением и резкой переменой настроения: от агрессии до ласки и наоборот. Собаки при бешенстве часто пытаются съесть несъедобные предметы.