Материальная помощь пострадавшим от паводка в Приморье уссурийцам поступила на почту

ВЛАДИВОСТОК, 14 сентября. /ТАСС/. Первые выплаты материальной помощи от администрации Приморского края жителям пострадавшего от мощного паводка города Уссурийска поступили в отделения почты, сообщила в пятницу пресс-служба мэрии.

В августе и начале сентября Приморский край пережил два крупных паводка за 20 дней. От повышения уровня рек пострадало множество поселков и дорог почти во всех районах края. Некоторые населенные пункты были частично подтоплены, многие временами оказывались отрезанными от автомобильного сообщения. Режим чрезвычайной ситуации был введен в девяти муниципальных образованиях Приморья.

"На этой неделе были подписаны два распоряжения врио губернатора Приморского края о возмещении ущерба пострадавшим в результате ЧС, в список которых вошли жители Уссурийского городского округа. Первые выплаты вчера поступили в местные отделения Почты России. Материальные компенсации получит 191 человек, у которых пострадали дома, и 386 - у кого погиб урожай. В связи с частичной утратой имущества выплаты получит 121 пострадавший, в результате полной потери имущества первой необходимости - 53 человека", - говорится в сообщении.

Уточняется, что всего будет произведена 751 выплата на общую сумму свыше 17 млн рублей.

Ранее врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко подписал постановление, согласно которому компенсационные выплаты могут получить все пострадавшие вне зависимости, застраховано их имущество или нет. По 10 тыс. рублей получат те, у кого водой поврежден дом или утерян урожай на участке, 50 тыс. выплачивается при частичной утрате имущества первой необходимости и 100 тыс. рублей при полной утрате этого имущества.