Туристы из Мексики прибыли в Урюпинск на празднование 400-летия города

ВОЛГОГРАД, 14 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Каленич/. Туристы из Мексики стали одними из первых гостей, приехавших на празднование 400-летия Урюпинска (Волгоградская область), известного как столица российской провинции, сообщила в пятницу ТАСС мэр города Элла Чермашенцева.

Урюпинск, который находится в 700 км к югу от Москвы и почти в 400 км к северу от областного центра Волгограда, является одним из старейших казачьих поселений Нижнего Поволжья. Город, основанный в 1618 году, известен своими ремеслами - платками и шалями из козьего пуха. Статус "столица российской провинции" является запатентованным брендом Урюпинска с 2012 года.

"Такого масштабного празднования юбилея Урюпинска еще не было за всю историю - народные гулянья будут длиться три дня, на праздник ожидаем около 40 тыс. гостей. Особенно приятно, что специально посмотреть и поучаствовать в торжествах одними из первых в столицу российской провинции приехали гости из далекой Мексики", - сказала Чермашенцева.

Она уточнила, что в туристической группе 10 мексиканцев. На такое путешествие через полсвета их сподвигли рассказы побывавших в Урюпинске в начале лета сограждан о гостеприимстве и хлебосольстве местных жителей.

"Сейчас туристы из Мексики в Левыкинском городке - это историко-краеведческий музей казачьей культуры под открытым небом, в нем воссоздано казачье поселение XVI-XVII веков. Затем я сама проведу с мексиканцами экскурсию по центру города, а вечером делегация из Мексики приглашена на концерт казачьего ансамбля. Может, они станут не только зрителями, но и участниками концерта, споют и сыграют со сцены свои народные песни" ,- рассказала мэр Урюпинска.

Основные торжества 400-летия Урюпинска пройдут в субботу и воскресенье - откроется новый Дворец культуры на 600 мест, на главной площади города свяжут из козьего пуха 4-метровый Платок дружбы. Празднично будет украшен символ города - 20-тонный памятник Козе-кормилице, сделанный из белого гранита и открытый в 2000 году. Также в городе пройдут конкурс "Мисс козочка - 2018", козьи бега, карнавальные шествия, выставки, конкурсы, мастер-классы, концерты, дегустации блюд казачьей кухни. Завершится празднование большим фейерверком.