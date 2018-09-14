Строительство системы водоснабжения Соловков завершится в 2019 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 сентября. /ТАСС/. Работы по строительству и реконструкции системы водоснабжения, а также по строительству сетей водоотведения на Соловках завершатся в 2019 году. Об этом в пятницу сообщил ТАСС в кулуарах II Международного рыбопромышленного форума губернатор Архангельской области Игорь Орлов.

"У нас не завершена одна работа [на Соловках], связанная с недобросовестным поставщиком - это строительство системы водоснабжения и канализации. "СМУ-303" провел большой комплекс работ, но не завершил их <…> В следующем году мы эту работу закончим", - сказал Орлов.

В начале 2018 года были расторгнуты контракты с ЗАО "СМУ-303" по строительству и реконструкции системы водоснабжения, а также по строительству сетей водоотведения поселка Соловецкий в связи с неисполнением обязательств. 9 февраля 2018 года между Минстроем России и правительством Архангельской области заключено соглашение о предоставлении в 2018 году субсидии из федерального бюджета Архангельской области на софинансирование реализации мероприятия по строительству и реконструкции системы водоснабжения поселка Соловецкого в объеме 133,236 млн рублей. В августе 2018 года были проведены процедуры по запросу предложений, вскрытие конвертов с заявками проведено 27 августа, заключение контрактов планируется в сентябре.

II Международный рыбопромышленный форум и выставка рыбной индустрии с 13 по 15 сентября проходят в Санкт-Петербурге. Главной темой форума является "Мировое рыболовство 2050: ресурсы, рынки, технологии". В форуме и выставке принимают участие предприятия России, Норвегии, Марокко, Китая и других стран. Организатором выступает Федеральное агентство по рыболовству.