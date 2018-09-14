Премьер-министры стран СНГ поздравили Медведева с днем рождения

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Главы правительств Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Узбекистана поздравили премьер-министра РФ Дмитрия Медведева с днем рождения. Об этом сообщили в пресс-службе правительства РФ.

"По телефону председателя правительства Российской Федерации поздравили премьер-министры Белоруссии Сергей Румас, Казахстана Бакытжан Сагинтаев, Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев, Узбекистана Абдулла Арипов", - говорится в сообщении.

"В ходе бесед глав правительств затрагивались актуальные вопросы двусторонних отношений, обсуждался график предстоящих контактов в рамках Союзного государства России и Белоруссии, Евразийского экономического союза и Содружества Независимых Государств", - добавили в кабмине.

Дмитрию Медведеву в пятницу исполнилось 53 года.