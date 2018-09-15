Студенты-волонтеры провели субботник в цитадели Алеппо

АЛЕППО /Сирия/, 15 сентября. /ТАСС/. Студенты технического университета Алеппо провели субботник в пострадавшей от войны цитадели, с которой начал свою историю некогда самый большой город Сирии.

Сейчас крепость, которую считают символом Алеппо, находится в плохом состоянии, кроме того, ров перед крепостью зарос травой и заполнился мусором.

"Мусора очень много. Люди выбрасывают пакеты, продукты. Если не проводить уборку, вся эта территория может превратиться в свалку", - рассказал журналистам студент Фадех Дахель.

Студенты собирают мусор в мешки, вывозить которые помогает спецтехника.

"Наша акция называется "Вместе сделаем завтрашний день лучше". В ней участвуют не только студенты из Алеппо - акция началась в Дамаске. Студенты сами выбирают полезное дело. Навести порядок в этом историческом месте - то немногое, что мы можем сделать для родного города", - сообщила журналистам студентка Любах Шалаф.

Всего волонтеры в Алеппо планируют провести уборку в 10 местах. Помимо цитадели, они наведут порядок на городских улицах.

Послевоенное восстановление

В крепости продолжается ремонт. Сирийские власти хотят полностью восстановить одну из главных достопримечательностей страны в 2019 году. Реставрацию они проводят сами, при этом ожидая помощи ЮНЕСКО, цитадель является объектом всемирного наследия.

Первые укрепления на месте современной цитадели Алеппо были построены в X веке. Наиболее важное значение она имела во времена крестовых походов. В начале XIII века на территории крепости уже располагался богатый город с дворцами, мечетями, усыпальницами, арсеналом, банями и другими постройками.

Цитадель пережила несколько нападений монголов и Тамерлана, а также владычество Османской империи, впоследствии утратив военную роль. Город постепенно выходил за пределы крепостных стен. В 1828 году цитадель сильно пострадала от землетрясения. В 1986 году она была внесена в Список всемирного наследия ЮНЕСКО вместе с Великой мечетью, дворцами и банями в центре Алеппо.

Сирийские власти также восстанавливают ряд других памятников, которые были разрушены незаконными вооруженными формированиями во время войны. В восстанавлении неоднократно обещали помочь страны Запада и ЮНЕСКО, однако никаких мер так и не было принято: работы ведут сирийцы и россияне.

После реставрации недавно начал функционировать разграбленный боевиками древний христианский монастырь в Маалюле, начался ремонт замка времен крестоносцев Крак де Шевалье вблизи Хомса. При участии специалистов из РФ идет восстановление памятников истории в Алеппо, где террористы уничтожили порядка 30% построек, представляющих культурную ценность, а также в Пальмире.