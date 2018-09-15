Путин поздравил Уральский юридический госуниверситет со 100-летним юбилеем

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил сотрудников, студентов и выпускников Уральского государственного юридического университета (УрГЮУ) со столетием учебного заведения. Текст поздравительной телеграммы опубликован в субботу на сайте Кремля.

"Поздравляю вас со 100-летием Уральского государственного юридического университета. Создание вашего знаменитого вуза стало большим, по-настоящему значимым событием не только для Уральского региона, но и для отечественной высшей школы в целом. Послужило развитию лучших традиций российского просвещения", - говорится в поздравлении.

Президент добавил, что университет может по праву гордиться научными достижениями, преподавательским составом и выпускниками, среди которых "известные ученые, политики, представители юридического сообщества, правоохранительных органов, бизнеса".

"Отрадно, что и сегодня университет по-прежнему открыт всему новому, прогрессивному, передовому, уверенно держит планку одного из признанных лидеров юридического образования в нашей стране. Желаю вам успехов в работе и учебе, воплощения в жизнь намеченных планов", - отметил президент.