В Петербурге назвали самые яркие афоризмы российских политиков 2018 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 сентября. /ТАСС/. Участники международного литературного фестиваля Козьмы Пруткова, ежегодно определяющие самые яркие "перлы" политиков, решили присудить специальный приз иронической премии "Черномор" этого года премьер-министру Великобритании Терезе Мэй за ее яркие высказывания по "делу Скрипалей". Об этом ТАСС сообщили в понедельник организаторы фестиваля, в рамках которого учреждена данная премия.

Премия "Черномор", присуждаемая за самые искрометные высказывания российских чиновников за прошедший год, присуждается с 2014 года. Свое название премия получила в честь российского политика Виктора Черномырдина, автора известного изречения "хотели как лучше, а получилось как всегда".

"Вненоминационный приз для зарубежных политиков завоевала премьер-министр Великобритании Тереза Мэй за совокупность всех своих высказываний по "делу Скрипалей", - отметили в оргкомитете.

Одним из наиболее упоминаемых изречений британского политика в связи с так называемым "делом Скрипалей" стала произнесенная ею в марте фраза "highly likely". Мэй утверждала, что экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль был отравлен российским боевым нервно-паралитическим отравляющим веществом "Новичок", а Россия, "с большой долей вероятности" (перевод словосочетания highly likely с англ.), ответственна за отравление. После выступления Мэй словосочетание стало популярным объектом иронии в социальных сетях, а официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила фразу "highly likely Russia" (с большой долей вероятности, Россия - пер. с англ.) с заклинанием против России.

Лучшие "перлы"

Экспертная группа премии "Черномор", по словам организаторов, "с особым тщанием собирала "перлы" (отечественной) чиновничьей мысли, руководствуясь золотым заветом Козьмы Пруткова "Зри в корень". В основном конкурсе победителем был признан недавно избранный глава Алтайского края Виктор Томенко, заявивший перед выборами: "Все у нас хорошо, но дальше так жить нельзя".

Второй приз разделили два региональных парламентария: Свердловский областной депутат Андрей Жуковский с утверждением о том, что "депутат - это переходная ступень между человеком и ангелом", а также депутат Саратовской областной думы Станислав Денисенко с высказыванием о потребительской корзине. "В зоопарке Санкт-Петербурга на содержание одного осла идет 10 тыс. 599 рублей в месяц, а у нас на человека, согласно потребительской корзине, 3 тыс. с небольшим. Домашний хорек съедает в месяц 3 тыс. 720 рублей. Жители нашей области уже не хорьки, но еще не ослы", - констатировал он.

Третье место эксперты присвоили изречениям трех женщин-политиков, посвященных теме феминизма и случаям неподобающего поведения по отношению к ним со стороны мужчин. В их числе - экс-заместитель председателя Госдумы Ирина Хакамада, депутат Госдумы Раиса Кармазина, а также сенатор Елена Мизулина, выразившая мнение, что феминизм вытесняет мужчин из жизни женщин. "Я не представляю себе, чтобы в нашей жизни не было мужчин, это скучно и неинтересно", - отметила она.

Об эффективных губернаторах и плохих оценках в школе

На четвертом месте оказались депутат Госдумы Владимир Жириновский с фразой о том, что эффективность губернаторов можно отслеживать по веб-камерам по количеству радостных лиц на улицах региона, Сергей Собянин с высказыванием о двухстах столичных праздниках в год как "о нормальной городской жизни", а также губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, отметивший, что "Петербург исторически движется вперед умом, а не хваткой".

Пятое место эксперты отдали заместителю главы администрации Приморского района Санкт-Петербурга Андрею Хобцу и мэру Ярославля Владимиру Слепцову, которые высказались о соединении земного и божественного. Так, Хобцу принадлежит следующее высказывание: "Разве может храм Божий строиться без разрешения? Это решено свыше. Вы же православные люди".

Шестое место поделили между собой губернатор Астраханской области Александр Жилкин, сказавший о связи между плохими оценками в школе и необходимостью "коровам хвосты крутить", а также председатель правления Роснано Анатолий Чубайс, пошутивший о том, что ищет оправдания своему отсутствию в санкционных списках США.

О премии "Черномор"

VI Международный литературный фестиваль Козьмы Пруткова проходит в Санкт-Петербурге ежегодно с 2013 года. В сентябре 2014 года под его эгидой была учреждена премия "Черномор". В разные годы ее победителями становились в числе прочих руководитель КПРФ Геннадий Зюганов, лидер "Справедливой России" Сергей Миронов и экс-помощник премьер-министра России Геннадий Онищенко.