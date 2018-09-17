ОНФ предлагает ввести для будущих учителей единый экзамен на профпригодность

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) предложили правительству России ввести единый экзамен для будущих учителей, который поможет определить их готовность к педагогической деятельности. Об этом сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе движения.
"ОНФ направил правительству предложения в национальный проект "Образование", который разрабатывается в рамках майского указа президента РФ, лидера ОНФ Владимира Путина. Одна из инициатив касается введения профессионального экзамена, который позволит определить, насколько будущий учитель готов к педагогической деятельности", - говорится в сообщении.
В ОНФ уточнили, что сейчас во многих регионах страны действуют разные системы аттестации будущих учителей, "это создает риски для формирования единого образовательного пространства в России". "В связи с этим эксперты пришли к выводу, что необходимо разработать новую систему аттестации, в которой будет соблюдаться единый подход к оценке профессиональных компетенций учителей", - уточнили в ОНФ.
В пресс-службе отметили, что экзамен должны сдавать выпускники педагогических вузов и педагогических факультетов университетов, независимо от оценки госэкзамена и защиты выпускной работы. Предполагается, что экзамен также будут сдавать те, кто не имеет педагогического образования, но занимается педагогической деятельностью, уточнили в ОНФ. По мнению авторов инициативы, этот экзамен должен стать "входом в профессию".