Эксперт: геномные данные подпадают под врачебную тайну и не нуждаются в отдельной защите

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Необходимость приравнивать геномные данные к персональным данным отсутствует, поскольку эта информация и так попадает под понятие "врачебной тайны". Такое мнение в беседе с ТАСС высказали эксперты Медико-генетического научного центра Министерства науки и высшего образования РФ.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ) заявила, что с развитием технологий возникает потребность включить сведения о человеческом геноме в перечень персональных данных, к которым уже относятся фамилия, имя, отчество и отпечаток пальца.

Как сказал в беседе с ТАСС заведующий лабораторией ДНК-диагностики Медико-генетического центра Владимир Поляков, данные генетических исследований, как и любые другие медицинские сведения, попадают под понятие "врачебная тайна" и охраняются законом "Об основах охраны здоровья граждан РФ". "Все данные об отличиях в последовательности ДНК конкретного человека от референсной последовательности (эталонная последовательность ДНК в цифровом виде - прим. ТАСС) уже являются его персональными данными" - сказал Поляков. "Если геномные данные, которые уже составляют медицинскую тайну, приравняют к персональным, на работе медицинских учреждений, это не скажется, так как мы в любом случае берем с пациентов информированное согласие и предоставляем геномные данные в соответствии с законом", - добавил он.

Законодательная база вопросов генетики

Заведующая лабораторией наследственных болезней обмена веществ центра Екатерина Захарова высказала мнение, что вопросы генетики в российских законах отражены недостаточно. Захарова отметила именно на отсутствии систематизации актов. "У нас стране не хватает полноценного закона, который бы регулировал все, что касается генетического тестирования, генетических данных, массового скрининга на наследственные болезни. Сейчас все разбросано по разным документам. Необходимо четкое законодательство, которое бы регулировало и связанные с этим этические вопросы", - сказала она.

По мнению специалиста, "необходим закон, который бы четко определял случаи, в которых необходимо генетическое тестирование, массовый скрининг новорожденных, правила хранения геномных данных и их защиты".

Дискриминационные последствия

Комментируя инициативу Роспотребнадзора, Захарова привела в пример ситуацию, произошедшую в Китае, где вступил в силу закон, запрещающий семьям иметь больше одного ребенка. Она напомнила, что тогда китайские врачи прерывали беременность женщинам в том случае, если выяснялось, что она должна родить девочку, а не мальчика. По ее словам, именно это привело к тому, что со временем в Китае количество мужчин значительно превысило количество женщин.

"Технологии шагнули далеко вперед, а знаний о том, как справляться с болезнями у нас ничтожно мало. Не говоря уж об этических моментах, но надо помнить, что неразумное вмешательство в биологические процессы может нанести большой вред целому поколению", - заявила она.

Владимир Поляков обратил внимание, что широкий доступ к информации о геноме человека может вызвать дискриминационные последствия. "Разглашение геномных данных, как и любых других, касающихся здоровья, может привести к дискриминации человека, скажем, со стороны страховых компаний. Кому-то станут предоставлять страховку по завышенным тарифам, а кому-то откажут в ней вовсе", - сказал заведующий лабораторией.

В апреле премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об утверждении правил вывоза из РФ биологического материала в ходе клинических исследований. Согласно новым правилам, вывоз из РФ биологического материала будет осуществляться на основании заключения Минздрава РФ, которое будет выдаваться сроком на год.