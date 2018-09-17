Участник спасательной операции в Таиланде подал в суд на Маска в связи с оскорблением

НЬЮ-ЙОРК, 17 сентября. /ТАСС/. Британский спелеолог Вернон Ансворт, участвовавший в операции по вызволению детей из пещеры в Таиланде в июле, обвинил в клевете оскорбившего его американского миллиардера Илона Маска и потребовал выплаты компенсации. Об этом свидетельствует поступившее в понедельник в электронную базу суда в Центральном округе штата Калифорния исковое заявление.

В документе отмечается, что с "15 июля 2018 года по 30 августа 2018 года Маск периодически пользовался своим аккаунтом в Twitter и электронным почтовым ящиком для публикации заведомо ложных и клеветнических обвинений в адрес Ансворта, в том числе обвинения в педофилии". В заявлении приводятся копии серии сообщений Маска в Twitter на этот счет, в том числе те, которые позже были удалены миллиардером.

Ансворт подчеркнул, что не является педофилом и потребовал проведения суда присяжных в США. Он пояснил, что решил обратиться в суд в Калифорнии, так как Маск, возглавляющий компании SpaceX и Tesla, оскорбил его, находясь на территории этого американского штата, и в нем же базируется компания Twitter. Британец отмечает, что намерен подать еще один иск и в Лондоне.

Из заявления следует, что британец потребовал от Маска выплаты компенсации в размере $75 тыс. или еще большей суммы, если суд посчитает это справедливым. Ансворт отметил, что его репутации был нанесен ущерб вследствие клеветнических заявлений Маска. В связи с этим британец попросил суд в официальном порядке запретить предпринимателю впредь выступать с оскорбительными заявлениями в его адрес.

Маск в июле разместил в Twitter серию оскорбительных записей об Ансворте, в частности, назвал его педофилом. До этого британец в интервью CNN назвал субмарину, с помощью которой Маск предлагал спасти из пещеры детей, "пиар-трюком" и выразил уверенность в ее бесполезности. Маск не представил каких-либо доказательств своих утверждений в отношении Ансворта, а потом заочно извинился перед ним в Twitter. При этом, впоследствии он неоднократно публично повторил свои обвинения в адрес британца.

Спасательная операция в Таиланде

23 июня в пещере Тхам Луанг пропали 12 школьников из футбольной команды в возрасте от 11 до 16 лет и их 25-летний тренер. Подземелье, в котором они оказались, простирается почти на 10 км, имеет несколько входов и выходов, а также обширные залы, где укрылись от прибывавшей воды пропавшие. В течение трех дней, с 8 по 10 июля, водолазам удалось вывести оттуда две группы по четыре ребенка и одну - из пяти человек. Все были доставлены в больницу в городе Чианграй.

Маск перед операцией посетил Таиланд и передал спасателям мини-субмарину "Лесной вепрь", названную в честь футбольной команды, членами которой являлись заблокированные в пещере мальчики. Она состоит из частей ракеты Falcon 9 производства SpaceX. В итоге подлодка при проведении спасательной операции не пригодилась.