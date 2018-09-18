СВФУ и Харбинский политехнический университет запустят совместные магистерские программы

ЯКУТСК, 18 сентября. /ТАСС/. Северо-Восточный федеральный университет (СВФУ) и Харбинский политехнический университет (КНР) запустят совместные магистерские программы в сфере строительства, транспорта и охраны природы в Арктическом регионе. Об этом сообщил ТАСС проректор по естественному и техническому направлениям вуза Анатолий Николаев.

В Якутске с 13 по 18 сентября на базе СВФУ проходит первый форум Ассоциации технических университетов России и Китая (АТУРК) по арктическим исследованиям. "Такая договоренность была достигнута между ректорами двух вузов еще в прошлом году по итогам III Восточного экономического форума. В этом году мы приняли на базе вуза первый форум АТУРК по арктическим исследованиям, и конкретизировали намерения", - рассказал Николаев.

Он добавил, что вуз имеет совместные магистерские программы с вузами Франции и Японии. "У нас действует магистратура "Прикладная геоматика" по программе двойного дипломирования с французским Университетом Экс-Марсель. С университетом Хоккайдо из Японии запустили совместную магистратуру "Устойчивое развитие Арктики", - рассказал проректор.

АТУРК создана в 2011 году для объединения усилий ведущих технических университетов России и Китая в подготовке высококвалифицированных кадров для инновационной экономики, содействия академическому обмену студентов и преподавателей, развития научно-технического сотрудничества между Россией и Китаем. Ассоциация учреждена по инициативе Московского государственного технического университета имени Н. Э. Баумана и Харбинского политехнического университета.