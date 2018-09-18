Венгрия подпишет с Россией соглашение о взаимном признании дипломов

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Россия и Венгрия подпишут соглашение о взаимном признании дипломов о высшем образовании в конце ноября. Об этом в интервью газете "Коммерсантъ", опубликованном во вторник на сайте издания, сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
"22 ноября в Будапеште, на следующем заседании Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, мы подпишем несколько документов, в том числе соглашение о взаимном признании дипломов о высшем образовании", - сказал он.
Дипломат также сообщил о планах изменить соглашение о гражданской авиации, чтобы запустить регулярный прямой рейс из Казани в Будапешт.
Во вторник президент России Владимир Путин проведет в Москве переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, на которых будут рассмотрены ключевые темы дальнейшего развития российско-венгерского сотрудничества, а также актуальные международные вопросы. Как сообщал Сийярто, руководители двух стран обсудят вопросы, касающиеся энергетики и поставок газа.