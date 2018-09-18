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Венгрия подпишет с Россией соглашение о взаимном признании дипломов

Документ будет подписан 22 ноября

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Россия и Венгрия подпишут соглашение о взаимном признании дипломов о высшем образовании в конце ноября. Об этом в интервью газете "Коммерсантъ", опубликованном во вторник на сайте издания, сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

"22 ноября в Будапеште, на следующем заседании Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, мы подпишем несколько документов, в том числе соглашение о взаимном признании дипломов о высшем образовании", - сказал он.

Дипломат также сообщил о планах изменить соглашение о гражданской авиации, чтобы запустить регулярный прямой рейс из Казани в Будапешт.

Во вторник президент России Владимир Путин проведет в Москве переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, на которых будут рассмотрены ключевые темы дальнейшего развития российско-венгерского сотрудничества, а также актуальные международные вопросы. Как сообщал Сийярто, руководители двух стран обсудят вопросы, касающиеся энергетики и поставок газа.

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