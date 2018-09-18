В пригороде Вашингтона открывается первый в США Университет пиццы

ВАШИНГТОН, 18 сентября. /ТАСС/. Жители Вашингтона и его пригородов уже этой осенью смогут научиться профессионально готовить пиццу, "поступив" в открывающийся в Белтсвилле (штат Мэриленд) Университет пиццы. Согласно изложенным на сайте учебного заведения сведениям, набор в группы уже начался.

Первый в США университет, в котором можно выучиться на мастера приготовления пиццы, решил открыть предприниматель Франческо Марра, который уже более десяти лет занимается в Вашингтоне и его пригородах строительством печей для выпечки этого итальянского блюда в ресторанах. Со временем, помимо установки правильных печей в рестораны, Марре захотелось также учить людей правильному приготовлению пиццы. Тогда он решил основать "высшее учебное заведение", чтобы реализовать свою идею.

"В Соединенных Штатах открыты 70 тыс. пиццерий. В общей сложности их выручка от продаж составляет $40 млрд [в год]. Мы едим примерно 350 кусочков пиццы в секунду", - привел несколько фактов Марра. "Но при всем при этом не существует ни одной школы, где бы учили готовить пиццу", - сообщил он в интервью местному подразделению газеты USA Today.

Как отмечается на сайте Университета пиццы, все желающие могут записаться на однодневные или трехдневные курсы, предполагающие как теоретические занятия, так и мастер-классы и семинары, на которых "студенты" сами готовят итальянское блюдо под руководством опытных поваров. По итогам завершения курса учащиеся получают сертификат, который подтверждает полученный навык.