Кузнецова обеспокоена ростом числа подростков, совершающих преступления в России

ПСКОВ, 18 сентября. /ТАСС/. Число подростков в возрасте 14-15 лет, совершающих преступления, увеличилось в России за последний год с 30% до 35%. Об этом сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова в ходе семинара-совещания по вопросам мониторинга и оценки личностных результатов образования, которое проходит в Пскове.

"В течение последних трех лет наблюдается тенденция к омоложению несовершеннолетних, совершивших преступления, доля этих детей в возрасте 14-15 лет увеличилась с 30% до 35% в 2017 году. Ряд проверочных мероприятий в том числе и в Псковской области, показал, что есть огромное направление, по которому нужно работать. [Существует] формальный подход к составлению воспитательных программ, не ориентированный не только на возрастные психологические особенности ребенка, но и не привязанный к современности, не ставящий перед собой конкретные цели", - сказала Кузнецова.

Она также добавила, что на данный момент о качестве организации воспитательной работы в школах можно судить по ЧП, которые происходят регулярно в образовательных учреждениях страны. "Из последних сводок - подростки в Красноярске устроили стрельбу из пневматического оружия по детям на детской площадке. В Перми школьницы избили ребенка ради забавы. К сожалению, можно перечислять эти события только последнего времени", - сказала Кузнецова.

По мнению омбудсмена, чтобы снизить число ЧП с участием подростков, нужно обновить воспитательные программы в школах. "Предлагается реализовать в качестве приоритетных мер по внедрению федерального государственного образовательного стандарта общего образования, позволяющего обучать школьников по современным программам. Особенно важно - это запуск всероссийского мониторинга воспитательных программ в школах. Чтобы снизить число случаев и ЧП, нужно точно знать, что сегодня происходит с воспитательными программами в школах, мы точно будем видеть картину с выстраиванием воспитательного процесса", - рассказала уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка.