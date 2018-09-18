Рост заболеваемости ОРВИ зафиксирован в начале учебного года в нескольких регионах ЦФО

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) зафиксирован в начале учебного года во Владимирской, Тульской, Брянской и Курской областях. Об этом сообщили в региональных управлениях Роспотребнадзора.

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Во Владимирской области региональное управление Роспотребнадзора зафиксировало превышение эпидемического порога по ОРВИ на 7,6%. Во Владимире, Гусь-Хрустальном, Кольчугинском и Собинском районах в первой половине сентября наблюдался рост заболеваемости аденовирусной инфекцией, которая, как правило, развивается, когда дети идут в школы и детские сады. В регионе зарегистрировано почти 7,5 тыс. заболевших ОРВИ, среди них - более 5 тыс. детей.

В Тульской области в период с 3 по 9 сентября выявили 2,8 тыс. случаев болезни, а к 16 сентября зарегистрировали уже свыше 3,6 тыс. инфицированных. "Этот показатель пока остается ниже эпидемического порога на 36%. Заболеваемость обусловлена циркуляцией вирусов не гриппозной этиологии", - сообщила пресс-служба областного управления Роспотребнадзора. Диагноз ОРВИ врачи поставили более 5,2 тыс. жителям Брянской области, тогда как год назад на эту же дату было на 600 случаев заболевания меньше.

Рост заболеваемости зафиксирован также в Курской области. "Прививочная кампания в регионе продолжается. По состоянию на 17 сентября, в области привито более 170 тыс. человек - 15,7% от численности населения области", - сообщили в управлении Роспотребнадзора по региону. В Липецкой области данные по заболеваемости соответствуют среднему показателю для этого периода, однако в регионе ожидают "большую активность вирусов гриппа В и А (H1N1)pdm09, который иначе называют "Калифорния".

В Белгородской области за прошедшую неделю за медицинской помощью обратились более 4 тыс. человек, что, по данным специалистов, ниже эпидемического порога. В Смоленской, Тамбовской и Ивановской областях заболеваемость гриппом и другими острыми респираторными вирусными инфекциями во всех возрастных группах также пока ниже порогового.