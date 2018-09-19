Законопроект о равных возможностях для непрерывного образования призывников внесен в Думу

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Законопроект, обеспечивающий равные возможности молодым людям призывного возраста для непрерывности образования, внесен в среду на рассмотрение Госдумы. Авторами инициативы выступили вице-спикер нижней палаты Ирина Яровая, председатель комитета по обороне Владимир Шаманов и его первый заместитель Андрей Красов.

"В соответствии с Конституцией РФ гарантировано и обеспечивается право на образование, - пояснила суть новаций Яровая, слова которой приводит ее пресс-служба. - Для юношей предусмотрено право однократно использовать отсрочку от призыва в армию, но для получения высшего образования возможно получение второй отсрочки от армии для лица, получившего отсрочку в школе". "То есть ребята, которым исполнилось 18 лет при обучении в школе, первую отсрочку получают автоматически для гарантии завершения обязательного общего образования и используют далее вторую отсрочку для обучения в вузе", - уточнила она.

Другие молодые люди, которые пошли в школу в более раннем возрасте, первую отсрочку получают для поступления и обучения в вузе, а вторую для перехода с бакалавриата в магистратуру, продолжила политик. "Таким образом, складывается неравная ситуация, когда фактически возможность непрерывного обучения на ступеньке высшего образования имеется не у всех выпускников школы", - констатировала вице-спикер.

"Законопроектом мы устраняем правовую коллизию и даем молодым людям право, не прерываясь, получить образование в колледже или магистратуре вне зависимости от того, в каком возрасте они начали обучение в школе, что в полной мере соответствует требованиям Конституции и позиции Конституционного суда в этой части", - сообщила зампред Госдумы. "Данный законопроект отражает нашу общую согласованную позицию с Министерством обороны РФ в вопросах обеспечения конституционных прав и гарантий обучающихся, унификации их правового статуса в вопросах отсрочки призыва на военную службу, что, конечно, повышает значимость реализации предлагаемых решений", - заключила парламентарий.