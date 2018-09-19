Более 40 тыс. саратовцев побывали у десницы Святителя Спиридона Тримифунтского

САРАТОВ, 19 сентября. /ТАСС/. Более 40 тыс. саратовцев смогли поклониться деснице Святителя Спиридона Тримифунтского в храме Покрова Пресвятой Богородицы, сообщили ТАСС в министерстве внутренней политики и общественных отношений региона.
"Святыня находилась в городе два дня, 17 и 18 сентября, ей успели поклониться более 40 тыс. человек", - уточнили в министерстве.
Как рассказали в саратовской епархии, верующие шли в храм непрерывно, днем и ночью, многие приезжали из районов и даже из других регионов - о своем приезде заявили группы из Волгоградской, Астраханской, Пензенской, Самарской митрополий.
"Накануне вечером в Свято-Покровском храме состоялись проводы святыни. Митрополит Саратовский и Вольский Лонгин в сослужении духовенства Саратовской епархии совершил молебен и отметил, что зачастую такое поклонение угоднику Божию изменяет сердце человека, обновляет в нем то, что растворяется житейскими проблемами и суетой", - добавили в епархии.
Величайшая христианская святыня, десница святителя Спиридона Тримифунтского, по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла 24 августа была доставлена с острова Корфу в Россию для поклонения и духовной поддержки верующих. Святыня будет пребывать в 12 епархиях Русской православной церкви до 15 октября.
Святитель Спиридон Тримифунтский родился в конце III века на острове Кипр. Известно, что он был пастухом, все свои средства отдавал на нужды ближних и странников. В житиях святого говорится, что он обладал даром исцеления неизлечимо больных и изгнания бесов. После смерти жены, в царствование императора Константина Великого (306 - 337), чудотворец был избран епископом города Тримифунта.