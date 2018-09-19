Ненецкий арктический тур "Увезем тебя мы в тундру" стал призером премии "Маршруты России"

АРХАНГЕЛЬСК, 19 сентября. /ТАСС/. Четырехдневный арктический маршрут в Ненецком автономном округе "Увезем тебя мы в тундру" стал призером профессиональной туристической премии "Маршруты России 2018", созданной в рамках проекта "Гостеприимная Россия". Как сообщила в среду пресс-служба правительства региона, тур занял третье место в номинации "Лучший этнографический маршрут".
"Четырехдневный тур "Увезем тебя мы в тундру" от Центра арктического туризма был признан одним из лучших в номинации "Лучший этнографический маршрут", - говорится в сообщении.
Первое место в этой категории занял тур "Сокровища севера Удмуртии" (Удмуртская Республика), второе - "Шумбрат, Мордовия!" (Республика Мордовия), гран-при номинации получил тур "Настоящая Башкирия" (Республика Башкортостан).
По данным окружного правительства, в программу тура "Увезем тебя мы в тундру" входят посещение Ненецкого краеведческого музея и достопримечательностей Нарьян-Мара, поездки на вездеходах, лодках, оленьих упряжках, ночевка в чуме (переносное жилище в виде шатра - прим. ТАСС), кормежка оленей в стойбище и другое.
Премия "Маршруты России" учреждена как первая профессиональная отраслевая награда в области развития внутреннего и въездного туризма и присуждается по итогам открытого конкурса лучших реализованных маршрутов на территории России, а также идей для новых туров. Всего в конкурсе приняло участие 500 проектов из восьми федеральных округов.