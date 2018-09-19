Более 30 млрд рублей выделят на проект "5-100" в ближайшие три года

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Финансирование проекта повышения конкурентоспособности российских университетов в мире "5-100" в ближайшие три года составит свыше 30 млрд рублей. Об этом сообщила в среду вице-премьер Татьяна Голикова на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК).

"На поддержку ведущих университетов в нашей стране и повышение их конкурентоспособности среди мировых научно-образовательных центров будет выделено 30,9 млрд рублей", - сказала Голикова, говоря о проекте федерального бюджета на ближайшие три года.

Она также добавила, на национальный проект "Образование" в проекте бюджета заложено 347,6 млрд рублей. "Запланированные расходы позволят нарастить объемы создания новых мест в организациях общего образования. В проекте бюджета на ближайшую трехлетку закладываются субсидии 9 млрд рублей на создание новых мест в организациях, которые находятся в сельской местности и поселках городского типа. Субсидии на поддержку детей с ограниченными возможностями составят 2,9 млрд рублей", - отметила Голикова.

Она уточнила, что в рамках нацпроекта "Демография" также будет выделено 3,8 млрд рублей на переобучение и повышение квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком. "Предполагается, что такой услугой смогут воспользоваться по прогнозам 77 тыс. человек. На создание дополнительных мест в организациях по дошкольному образованию будет направлено 132,9 млрд рублей", - сказала Голикова.

"Также хочу отметить рост расходов на образование, которые также растут в 2019 году на 13,3% и сохраняют положительный тренд на перспективу", - заключила вице-премьер.