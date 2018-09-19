"ВКонтакте" запустила платформу для подкастов

"ВКонтакте" запустила платформу для прослушивания и размещения подкастов. Об этом сообщила пресс-служба соцсети.

"Пользователи могут слушать подкасты в фоновом режиме без ограничений по времени на любом устройстве, добавлять выпуск в закладки, менять скорость воспроизведения и делиться с друзьями прямой ссылкой на конкретный эпизод", - рассказали в социальной сети.

На данный момент право размещать подкасты есть только у около 100 избранных сообществ, в том числе у BeardyCast, Blitz and Chips, вДудь и других.

Сообщество ТАСС во "ВКонтакте" также размещает подкасты. "#ТАССлово" - новая рубрика в соцсетях, которая посвящена русской речи. Пользователи "ВКонтакте" смогут узнать, откуда появилось слово "хайп", как верно писать "дверями или дверьми" и куда ставить ударение в слове "кулинария". По будням в сообществе агентства выходят опросы по спорным случаям в орфографии, этимологии, пунктуации, орфоэпии или стилистике русского языка, а позднее в подкасте - разбираются сложные моменты.