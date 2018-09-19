Единороссы оценят ситуацию с распространением криминальных молодежных объединений

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Патриотическая платформа "Единой России" оценит ситуацию с распространением в регионах объединений, пропагандирующих криминальные и экстремистские идеи среди подростков. Об этом в среду на заседании платформы сообщил ее председатель, депутат Госдумы Дмитрий Саблин.

"Наша важнейшая задача сейчас - укрепление взаимодействия с регионами по противодействию криминализации подростковой среды. Нужно определить состояние дел в регионах, провести мониторинг, скоординировать усилия с работой коллег, выслушать их предложения, предложить им помощь, в том числе методологическую", - сказал Саблин, уточнив, что первые результаты этой работы появятся в начале ноября.

"Мы видим, как в последнее время продуманно, все активнее вовлекают несовершеннолетних в противозаконную и экстремистскую деятельность, используя подростковую тягу к протесту", - добавил он.

Саблин уверен, что в разрешении этой проблемы нельзя руководствоваться исключительно методами жестких запретов и наказаний. "Подросткам, подверженным влиянию деструктивных движений, нужно представить некую позитивную альтернативу, вовлекая их в том числе в добровольческие движения, спортивные, спортивно-технические и прочие секции, привлекая к общественно полезной деятельности", - сказал он.