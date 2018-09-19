В работе почтового сервиса "Яндекса" произошел сбой

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Перебои в работе почтового сервиса "Яндекса" наблюдаются в среду в России, о проблемах сообщают жители Центрального и Северо-Западного федеральных округов, следует из данных сервиса Downdetector, отслеживающего популярные интернет- ресурсы.
Согласно данным ресурса, более половины пользователей "Яндекса" (51%) испытывают проблемы с загрузкой почты. Еще 44% столкнулись со сбоями в работе сайта.
Судя по карте сбоев, опубликованной на ресурсе, проблемы в работе "Яндекса" наблюдаются у жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Казани, Екатеринбурга и Новосибирска, а также Челябинска, Нижнего Новгорода, и Самары. Жители Калининграда тоже сообщают о сбоях.
"Яндекс.Почта функционирует в штатном режиме, ведутся технические работы. Временно могут быть недоступны настройки почтового ящика (например, подпись, тема оформления, настройка доступа к почтовым протоколам)", - сообщили ТАСС в пресс-службе "Яндекса".
Это второй крупный сбой за месяц. 11 сентября пользователи сервиса уже сталкивались с проблемами в работе почтового сервиса "Яндекс".
"Яндекс" - российская компания, работающая в сфере информационных технологий. Владеет одноименной поисковой системой в интернете, интернет-порталом, рядом различных информационных сервисов.