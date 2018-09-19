Попечительский совет РАНХиГС утвердил стратегические задачи академии на 2019-2020 годы

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Попечительский совет Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России (РАНХиГС) на заседании 19 сентября одобрил итоги работы академии за 2017-2018 учебный год и обсудил ее стратегические задачи до 2020 года. Об этом говорится в сообщении РАНХиГС.

Совет прошел под председательством руководителя администрации президента России Антона Вайно. "Среди задач - все наши основные направления работы: подготовка кадров для госслужбы и бизнеса, обучение студентов по программам высшего образования, наука и консалтинг", - пояснил ректор академии Владимир Мау.

В заседании совета, помимо Мау и Вайно, приняли участие заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова, генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов, председатель комитета Госдумы по бюджетам и налогам Андрей Макаров и председатель совета директоров холдинга "Фармстандарт" Виктор Харитонин.

Попечительский совет является постоянно действующим органом самоуправления РАНХиГС, оказывающим поддержку академии в осуществлении уставной деятельности и функционирует в целях оказания содействия решению текущих и перспективных стратегических задач развития РАНХиГС и участия в разработке образовательных программ.