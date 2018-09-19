В России за полтора года провели около 20 тыс. профэкзаменов

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Около 20 тыс. профессиональных экзаменов по различным квалификациям проведено к середине 2018 года. Об этом в среду на заседании Национального совета при президенте РФ по профессиональным квалификациям сообщил генеральный директор Национального агентства развития квалификаций (НАРК) Александр Лейбович.

"Около 20 тыс. экзаменов проведено на сегодняшний день, примерно 8% идет отсева. Думаю, что по мере совершенствования процедур и работы над оценочными материалами, возможно, эта цифра и подрастет. Но с нашей точки зрения примерно 10% отсев, когда экзамен является просто входом на рынок труда, по большому счету, это нормальная цифра", - сказал Лейбович.

Он добавил, что сегодня функционируют примерно 275 центров оценки квалификации, которые имеют около 400 экзаменационных площадок.

"Для конечного пользователя эта цифра (400 экзаменационных площадок - прим. ТАСС) важнее на самом деле, потому что [некоторые] советы не стараются увеличить количество центров… а наращивают количество экзаменационных площадок, приближая профессиональный экзамен к потребителю," - отметил Лейбович.

Кроме того, по его словам, существует серьезное отставание по оценочным материалам. "Это наиболее сложная и дорогостоящая часть всей работы, может быть, это и объяснимо, что средств существенно не хватает на поддержку этого направления, мы работаем с советами (по профессиональным квалификациям - прим. ТАСС), как можем, но мы получаем гораздо больше заявок на поддержку, чем обеспечено объемами финансирования", - сообщил Лейбович.

С 2017 года в России создаются независимые экзаменационные площадки, где можно подтвердить свою квалификацию по различным профессиональным областям. Их деятельность аккредитуют отраслевые советы по профессиональным квалификациям, а Национальное агентство развития квалификаций обеспечивает организационно-методическую деятельность. Главной целью НАРК является содействие развитию национальной системы квалификаций в РФ.