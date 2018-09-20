"Известия": Минспорт готовит предложение о возвращении пива на футбольные стадионы

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Министерство спорта РФ разрабатывает предложение о снятии ограничений на продажу пива на футбольных стадионах. Об этом сообщила в четверг газета "Известия" со ссылкой на главу ведомства Павла Колобкова.

По ее информации, Министерство спорта активно ведет диалог по данному вопросу с коллегами из других организаций и структур и представителями профессиональных клубов.

"Вопрос непростой, но мы точно подготовим предложение, которое будет удовлетворять интересы всех заинтересованных сторон и пойдет на благо всего российского спорта, не только футбола. Ведь если запрет на продажу пива будет снят, то оно будет продаваться и на других спортивных объектах. Это комплексный вопрос, который решится в ближайшее время", - пояснил изданию министр спорта.

Запрет на продажу пенного напитка на стадионах действует с 2005 года. На основании Федерального закона Международной федерации футбола (ФИФА) во время чемпионата мира 2018 года было разрешено продавать пиво на специальных стендах стадионов до и во время каждого матча, а также в рамках фестивалей болельщиков во всех 11 городах, принимавших турнир.

Опыт ЧМ-2018 показал, что инициатива по возвращению алкогольного напитка на стадионы имеет право на существование, отметил футбольный тренер, заместитель главы думского комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи Валерий Газзаев. "Люди приходят на стадион не только для того, чтобы насладиться игрой, но и почувствовать атмосферу праздника. А пиво - один из атрибутов болельщиков во всем мире. Я поддерживаю эту инициативу, которая обсуждается уже очень давно", - сообщил "Известиям" Газзаев.

Вопрос о разрешении продажи пива на российских стадионах был поднят 20 июля на совместном заседании Совета по развитию физкультуры и спорта и наблюдательного совета оргкомитета "Россия-2018", которое президент РФ Владимир Путин провел в Калининграде. 6 августа вице-премьер РФ Ольга Голодец заявила, что правительство до конца сентября примет решение о возобновлении продаж этого напитка на стадионах.